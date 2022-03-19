Путина убьют: российский оппозиционер рассказал, кто и когда избавит мир от кремлевского диктатора

Владимир Путин может быть убит до конца года, предположил Пономарев / Reuters

Нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. Для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно. Такое мнение озвучил российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

"Я уверен на 90%, что в этом году это (убийство Путина, - ред.) произойдет. Но я не знаю, кто это [сделает]. Это может быть кто-нибудь из его окружения. Это не будет ближайшее окружение, а второй круг, который может быть мотивирован российским бизнесом или кем-то другим. Его может убить восставший русский народ, и это тоже очень вероятно, потому что проблемы будут расти. Если у народа будет оружие и лидер, это может произойти", - сказал Пономарев в интервью изданию Новое время.

Политик предположил также, что Путина могут убить украинские или западные военные.

"Угроза всему миру, которую сейчас создает Путин, говоря о ядерном оружии, очень велика. Если Запад поверит, что угроза реальна, тогда они что-то с этим будут делать", - считает Пономарев.

Российский оппозиционер добавил, что сначала нужно понять, где сейчас находится Путин.

"По-моему, он должен быть так или иначе в Москве. Пожалуй, не в Кремле, а в Ново-Огарево, в своей резиденции. Если он куда-нибудь исчезнет из Москвы, это будет очень плохо воспринято российской элитой", - сказал Пономарев.

"Но есть такие слухи, что он где-то на Урале. Есть информация, что там даже не один, а два бункера. И он никому не говорит, в каком из них находится. Бункер — это тюрьма. И кто-то может просто ее запереть", - предположил он.

Читайте такжеЗа шаг до физической ликвидации, или Что означает признание Путина военным преступникомКак сообщал Главред, 15 марта Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника. Резолюция была поддержана сенаторами обеих партий.

16 марта президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин является военным преступником. Об этом глава Белого дома сказал после брифинга, на котором он подписал документ и объявил о вооруженной помощи США Украине.

17 марта президент США Байден назвал Путина "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом".

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