Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против народа Украины, заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Сенат США во вторник, 15 марта, единогласно принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника.
Резолюция была поддержана сенаторами обеих сторон, пишет Reuters.
В документе, представленном сенатором-республиканцем Линдси Грэм и поддержанном сенаторами обеих партий, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и другие страны призывают в любом расследовании военных преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения России в Украину, нацеливаться на российских военных.
"Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Свои действия Россия называет "специальной военной операцией" по демилитаризации и "денацификации" Украины. Путин также назвал страну колонией США с марионеточным режимом и отсутствием традиций независимой государственности.
С начала вторжения 24 февраля 2022 года Москва не смогла захватить ни один из 10 крупнейших городов страны. Война России против Украины стала крупнейшим нападением на европейское государство с 1945 года.
Как сообщал Главред, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.
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