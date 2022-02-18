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Сенат США призвал Байдена увеличить давление на Россию – резолюцию приняли единогласно

18 февраля 2022, 08:51
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В соответствующей резолюции, которую сенаторы приняли единогласно, они выступают в поддержку Украины и осуждают российскую агрессию.

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Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины / pixabay

В Сенате США утвердили резолюцию, в которой выразили поддержку независимой Украины и осудили военную агрессию РФ.

Документ приняли единогласно и без возражений, пишет Associated Press.

В принятой резолюции сенаторы призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена заставить правительство США усилить давление на Россию и всеми доступными инструментами наложить "значительные расходы" на Россию и "восстановить мир в Европе".

При этом в тексте документа отмечается, что резолюцию не можно истолковать как поощрение использовать военную силу против РФ или вводить вооруженные силы США в Украину.

Стоит отметить, что документ не имеет силы закона. Однако им сенаторы подтвердили "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины". Также они осудили наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.

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Отмечается, что немало сенаторов хотели пойти еще дальше и ввести санкции против российского президента Владимира Путина из-за стягивания войск к украинской границе, однако решили пока полагаться на дипломатические усилия и стратегию Белого дома.

Угроза вторжения России

Хотя в России заявили, что начали возвращать военных в места постоянной дислокации после военных учений возле украинской границы и в оккупированном Крыму, Украина и страны-партнеры заявляют, что не увидели реального отвода войск.

Президент Украины Владимир Зеленский с недоверием отнесся к таким заявлениям и подчеркнул: "когда отведут войска – это увидят все". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока разведка не нашла никаких доказательств того, что Россия и в самом деле отводит войска от украинской границы.

Президент США Джо Байден заявил о том, что есть все основания ожидать нападения России на Украину в "ближайшие несколько дней". Также Байден утверждает, что у него есть информация о вероятности проведения РФ "операции под чужим флагом". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину.

При этом в Минобороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину. В сообщение ведомства отмечается, что на границе с Украиной наблюдается мощное присутствие российских войск, которое позволяет Кремлю начать войну без предупреждения.

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