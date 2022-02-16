В России заявили о начале отвода войск из аннексированного Крыма

Подразделения Южного военного округа якобы уже завершили участие в учениях и по железной дороге возвращаются в пункты постоянной дислокации.
В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа возвращаются с учений в оккупированном Крыму на места постоянной дислокации.
Как говорится на сайте Минобороны России, подразделения Южного военного округа уже завершили участие в учениях на полигонах аннексированного полуострова, а потому по железной дороге возвращаются в пункты постоянной дислокации.
Подразделения якобы забрали танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.
Как сообщал Главред, ранее РФ заявила об выводе части войск из учений в Беларуси, но США, НАТО и Украина не зафиксировали этого.
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение Минобороны РФ о начале возвращения подразделений Южного и Западного округов в места дислокации после учений. По его словам, Украина не верит заявлениям РФ и поверит в деэскалацию, когда увидит реальный отвод войск.
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