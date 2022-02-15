Россия отводит войска от украинских границ: колонны военных и техники двинулсь в гарнизоны

Россия отводит войска от украинских границ / maxar, скриншот с видео

В Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "Интерфакс".

Читайте такжеПутин еще не принял окончательное решение по вторжению в Украину – Госдеп СШАОн добавил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений.

"В Вооруженных Силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - заявил представитель Минобороны РФ.

Угроза вторжения России

Напомним, ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Реклама

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс тем временем заявила, что вторжение России в Украину остается весьма вероятным сценарием.

По ее словам, российские военные могут предпринять попытку вторжения без опознавательных знаков и быстро занять Киев.

Читайте также: