"Для этого нет причин": в России открестились от вторжения в Украину 16 февраля

В постпредстве РФ при ООН заявили, что у России нет причин для вторжения в Украину / Фото Reuters

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Российской Федерации нет причин для вторжения в Украину.

Соответствующее заявление он озвучил в понедельник, 14 февраля, пишет "Интерфакс"

"Насколько мне известно – нет, и я не вижу причин для этого", – ответил дипломат страны-агрессора, отвечая на вопрос о том, произойдет ли новое вторжение РФ в среду, 16 февраля.

Полянский отметил, что о соответствующей дате пишут "лишь американские СМИ".

"Это очень смехотворно и странно", – добавил он.

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Комментируя информацию о том, что Москва недавно изменила тон в отношении украинского кризиса, Полянский заявил, что риторика российской стороны не претерпела "никаких изменений" и остается "последовательной на протяжении всего месяца".

Читайте такжеВторжение РФ 16 февраля маловероятно: Данилов заявил о подготовке войск"Нет никаких изменений в нашем поведении, как нет и изменений в том, как наши западные коллеги представляют ситуацию", - высказался заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

Также, комментируя вопрос о том, почему Кремль не принимает конкретные меры по деэскалации ситуации, российский дипломат сказал, что "Россия не может заниматься деэскалацией, потому что мы не занимались эскалацией".

"Пусть деэскалацией занимаются западные страны, раздувшие истерию по поводу планов, приписываемых России", - заявил Полянский.

Угроза вторжения России

Напомним, ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину и может сделать это на этой неделе. По его словам, доказательства достаточно очевидны.

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