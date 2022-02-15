УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Для этого нет причин": в России открестились от вторжения в Украину 16 февраля

15 февраля 2022, 09:40
Прослушать новость
Остановить

Российский дипломат заявил, что об этом пишут "лишь американские СМИ"

военные РФ, вторжение, учения РФ
В постпредстве РФ при ООН заявили, что у России нет причин для вторжения в Украину / Фото Reuters

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Российской Федерации нет причин для вторжения в Украину.

Соответствующее заявление он озвучил в понедельник, 14 февраля, пишет "Интерфакс"

"Насколько мне известно – нет, и я не вижу причин для этого", – ответил дипломат страны-агрессора, отвечая на вопрос о том, произойдет ли новое вторжение РФ в среду, 16 февраля.

Полянский отметил, что о соответствующей дате пишут "лишь американские СМИ".

"Это очень смехотворно и странно", – добавил он.

Реклама

Комментируя информацию о том, что Москва недавно изменила тон в отношении украинского кризиса, Полянский заявил, что риторика российской стороны не претерпела "никаких изменений" и остается "последовательной на протяжении всего месяца".

Читайте такжеВторжение РФ 16 февраля маловероятно: Данилов заявил о подготовке войск"Нет никаких изменений в нашем поведении, как нет и изменений в том, как наши западные коллеги представляют ситуацию", - высказался заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

Также, комментируя вопрос о том, почему Кремль не принимает конкретные меры по деэскалации ситуации, российский дипломат сказал, что "Россия не может заниматься деэскалацией, потому что мы не занимались эскалацией".

"Пусть деэскалацией занимаются западные страны, раздувшие истерию по поводу планов, приписываемых России", - заявил Полянский.

Угроза вторжения России

Напомним, ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину и может сделать это на этой неделе. По его словам, доказательства достаточно очевидны.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
ООН вторжение России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Для этого нет причин": в России открестились от вторжения в Украину 16 февраля». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2022: Весам – старые обиды, Скорпионам – роман с врагом, Стрельцам – вещие сныГороскоп на сегодня, 13 февраля 2022: Весам – старые обиды, Скорпионам – роман с врагом, Стрельцам – вещие сны В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыВ моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободы Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомМодный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектом Ближайшая среда: ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – SpiegelБлижайшая среда: ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel Масштабная военная операция России против Украины не подготовленаМасштабная военная операция России против Украины не подготовлена
11:08

Угроза военного вторжения России в Украину: Верховная Рада обратилась к Западу

11:03

Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:01

Россия отводит войска от украинских границ: колонны военных и техники двинулсь в гарнизоныВидео

10:57

Праздники в марте 2022 в Украине: сколько будем отдыхать и будет ли дополнительный выходной

10:55

"Наша разведка следит 24/7": Резников заявил, что Украине известны все места расположения войск РФ

Реклама
10:37

Путин еще не принял окончательное решение по вторжению в Украину – Госдеп СШАВидео

10:32

Военные зайдут без опознавательных знаков и быстро займут Киев: Трасс описала сценарий вторжения РФ

10:16

Maruv станет мамой: певица обнародовала первые "беременные" фотоФото

10:03

6 станций метро Киева будут работать по-новому: как купить билеты

09:54

Цены растут, качество падает: в Украине - тяжелая ситуация с "молочкой"

09:51

В Украине в феврале подорожают новые квартирыВидео

09:40

"Для этого нет причин": в России открестились от вторжения в Украину 16 февраляВидео

09:27

Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:16

Какой будет весна 2022 в Украине и когда придет настоящее тепло: синоптик уточнил прогноз до лета

09:04

"Не создали ударной группировки": Резников объяснил, почему РФ не сможет сейчас напастьВидео

09:00

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

08:27

Договоренности ценой интересов Украины, или почему визита Байдена в Киев не будетмнение

08:26

Коронавирус в Украине 15 февраля: за сутки число больных и жертв COVID-19 выросло в два разаВидео

08:11

К чему снится собака: толкование известных сонников

08:09

Доллар будет стоить не более 30 грн: в ОП объяснили, как подорожает валюта на фоне заявлений о войне

Реклама
08:09

Урожай будет огромным: как приготовить стимулятор роста растений своими руками

07:56

Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины

07:54

Путин не пойдет на вторжение в Украину: аналитик назвал веские причиныВидео

07:46

3 предмета, которые старят интерьер: от чего нужно срочно избавитьсяВидео

07:22

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайныВидео

07:16

Зима может уже не вернуться: в середине февраля в Украину ворвется веснаВидео

07:14

С праздником Сретения Господнего: открытки, картинки и душевные поздравления

07:13

Ключ к богатству: астролог рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака

07:10

Признание Россией "ЛДНР" и обращение к Путину: в Госдуме призвали сделать "шаг вперед" по ДонбассуВидео

06:35

В Белом доме официально заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется

06:08

Отказ Украины от НАТО ничего не изменитмнение

05:40

Что обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в домВидео

05:28

Военное вторжение РФ в Украину и визит Шольца в Москву: в ФРГ предупредили об ударе по СП-2

05:22

Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета

04:56

Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку"

04:53

Чистит стены и убирает пятна: как приготовить универсальное чистящее средство в домашних условиях

04:37

Тысячей за вакцинацию теперь можно заплатить за коммуналку: как это сделать

04:16

Белла Хадид засветила свои сочные "персики" в развратном белье от Victoria's Secret

03:30

Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойВидео

02:43

Войска РФ у границ Украины и запуск "Минска": в Москве разразились требованием к Западу

Реклама
02:23

Как часто нужно менять постельное белье: ответ эксперта

02:01

Цены на хлеб в Украине рекордно взлетят: названа новая стоимость буханкиВидео

01:07

Почему полезно умеренно пить кофе - комментарий ученых

00:52

"Влюбляюсь в тебя каждый день": Мендель показала своего бойфрендаФото

00:51

Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуВидео

00:02

В Кремле заверили, что Путин готов к переговорам по "украинскому кризису"

00:01

Звезда День рождения буржуя угодил в спецприемник, а потом и в психушку

14 февраля, понедельник
23:59

Какие 5 слов притягивают бедность и долги: нельзя их произносить вслухВидео

23:51

На Ивано-Франковщине в кресле стоматолога застрелили мужчину

23:29

"Ти мені скажи, чий Крим?": Верка Сердючка впервые за 20 лет спела на украинскомВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять