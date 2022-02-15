"Не создали ударной группировки": Резников объяснил, почему РФ не сможет сейчас напасть

Россия не создала ни одной ударной группировки-Резников / Reuters, УНИАН

Россия не создала ни одной наступательной ударной группировки, которые нужны были бы в случае намерения провести широкомасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы "Право на владу". Он также отметил, что эту информацию подтвердили и партнеры Украины.

"На сегодня ни в одном месте – я вам официально заявляю, пользуясь не только нашими данными, но и данными от партнеров – не создано ни одной наступательной ударной группировки... Для того, чтобы атаковать Украину, им нужно будет время для формирования такой ударной группировки", – отметил Резников.

Угроза вторжения России в Украину

Напомним, ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, во время которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует вторжение в Украину и может сделать это на этой неделе. По его словам, доказательства достаточно очевидны.

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Как реагируют в Украине на угрозу войны

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Киеве с канцлером Германии Олафом Шольцом 14 января заявил, что Украина будет добиваться гарантий безопасности. Также глава государства добавил, что эскалация на границах Украины – "беспрецедентная".

Министр обороны Алексей Резников 14 февраля заявил, что на сегодняшний день нет никаких оснований для введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

"Я уверен, что для введения такого состояния особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания", – сказал Резников.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на границе с Украиной находятся 127 тысяч российских военнослужащих. По его словам, этого недостаточно для вероятного нового полномасштабного вторжения России.

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