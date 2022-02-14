Эскалация на границах Украины беспрецедентная - Зеленский

Владимир Зеленский назвал эскалацию беспрецендентной / Скриншот Facebook-трансляция Офиса президента

В понедельник, 14 февраля, с визитом в Украине побывал канцлер Германии Олаф Шольц. Главной темой его визита был вопрос безопасности в рамках вероятного вторжения России в нашу страну.

На брифинге по итогах встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться гарантий безопасности.

Также глава государства добавил, что эскалация на границах Украины - "беспрецедентная".

По его словам, у Украины и Германии есть "общее видение" в подходах к мирным переговорам по Донбассу. Однако вместе с этим для того, чтобы избежать вторжения Российской Федерации необходимы превентивные санкции против страны-агрессора.

"Именно в Украине сегодня решается будущее европейской безопасности. Говорили о закладке конкретных юридических гарантий, способных защитить Украину", - сказал Зеленский и подчеркнул, что создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно без Украины.

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Угроза вторжения России в Украину

Ранее журналисты британского издания The Guardian опубликовали материал о том, что президент США Байден провел телефонные переговоры с лидерами ЕС и НАТО, в ходе которых заявил о готовности России к военному вторжению в Украину в ближайшие дни. Как утверждает пресса, операция может начаться с авиаударов.

Посольства Британии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии, и Южной Кореи опубликовали официальные заявления с призывом к своим гражданам покинуть Украину как можно скорее. Израиль заявил об эвакуации дипломатов.

Вашингтон призвал граждан Штатов уехать из Украины в течение 24-48 часов.

Сотрудников посольства США, которые не принимают участия в решении критически важных вопросов, отправляют в Вашингтон. Основная часть дипломатов остается в Украине.

По итогам телефонного разговора президента США Байдена с главой РФ Путиным, который состоялся 12 февраля, в Белом доме сказали, что у Вашингтона нет понимания относительного того, пойдет ли Россия в атаку на Украину.

Согласно данным Украинской правды, с 14 февраля международные страховые компании могут приостановить страхование авиаперевозок в небе над Украиной из-за высоких рисков боевых действий. Вследствие этого авиакомпании будут вынуждены временно прекратить авиаперелеты.

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