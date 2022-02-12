В посольстве США подтвердили эвакуацию части дипломатов из Украины

Основная команда посольства США останется в Украине / УНИАН

Посольство США в Украине подтвердило эвакуацию части дипломатов из страны. Речь идет о сотрудниках, которые не занимают критически важные должности. Решение об эвакуации сотрудников было принято на фоне угрозы российской агрессии против Украины, сообщили в пресс-службе посольства.

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве заявили, что основная команда останется в Украине с украинскими коллегами.

"Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в постоянных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и решения кризиса, который Россия причинила своей военной мощью", - говорится в заявлении.

Кроме того, с 13 февраля Государственный департамент приостанавливает консульские услуги в Посольстве США в Киеве.

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"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", - говорится в заявлении.

Граждане США могут обратиться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Как сообщал Главред, ранее издание Associated Press сообщило, что в субботу, 12 февраля, Госдепартамент США планирует объявить о том, что практически все американские сотрудники посольства США в Киеве будут вынуждены покинуть Украину на фоне высокой вероятности российского вторжения.

Сообщалось, что подавляющая часть из почти 200 американцев в посольстве в столице будет вывезена из страны или перемещена на крайний запад Украины - ближе к польской границе - чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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