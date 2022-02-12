Ближайшая среда: ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel / Reuters

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных. Журналисты узнали, что американские спецслужба ЦРУ и военные в течение пятницы уведомили федеральное правительство и другие государства НАТО о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение может произойти уже в ближайшую среду.

Издание отмечает, что, по словам дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили множество деталей о секретных брифингах. Также были описаны пути вторжения РФ и подробности о задачах отдельных российских подразделений. Как возможная дата начала вторжения была указана 16 февраля.

Spiegel пишет: на какой информации основывается срочное предупреждение США, в Берлине не знали. Однако отмечалось, что отчеты США были подробными и подкреплены многими источниками.

Однако, как отмечает издание, нельзя оценить и предусмотреть неизбежность нападения. При этом инсайдеры также считают возможным, что США намеренно распространили информацию, чтобы воспрепятствовать планам российской атаки.

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Западные военные и дипломаты заявили вечером, что спецслужбы США, очевидно, перехватили информацию, что российские власти подготовили наступление военных в следующую среду. Является ли это решением окончательным, пока невозможно сказать с уверенностью.

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине - это может произойти до 20 февраля.

Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.

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