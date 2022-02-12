Ближайшая среда: ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

Журналисты узнали, что ЦРУ и американские военные в пятницу сообщили федеральному правительству и другим государствам НАТО о вторжении РФ в Украину.
Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных. Журналисты узнали, что американские спецслужба ЦРУ и военные в течение пятницы уведомили федеральное правительство и другие государства НАТО о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение может произойти уже в ближайшую среду.
Издание отмечает, что, по словам дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили множество деталей о секретных брифингах. Также были описаны пути вторжения РФ и подробности о задачах отдельных российских подразделений. Как возможная дата начала вторжения была указана 16 февраля.
Spiegel пишет: на какой информации основывается срочное предупреждение США, в Берлине не знали. Однако отмечалось, что отчеты США были подробными и подкреплены многими источниками.
Однако, как отмечает издание, нельзя оценить и предусмотреть неизбежность нападения. При этом инсайдеры также считают возможным, что США намеренно распространили информацию, чтобы воспрепятствовать планам российской атаки.
Западные военные и дипломаты заявили вечером, что спецслужбы США, очевидно, перехватили информацию, что российские власти подготовили наступление военных в следующую среду. Является ли это решением окончательным, пока невозможно сказать с уверенностью.
Угроза вторжения России в Украину
Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.
В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине - это может произойти до 20 февраля.
Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.
Читайте еще:
- Вторжение в Украину "будет стоить очень дорого": Шольц пригрозил РФ
- Угроза военного вторжения в Украину и удар по РФ: Шольц заявил о планах Запада по новым санкциям
- "Попрут - будем убивать": Ярош резко высказался о возможном вторжении РФ в Украину
- Путин не будет ждать окончания Олимпийских игр: Блинкен заявил о приближающемся вторжении в Украину
- Сразу восемь стран призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения России