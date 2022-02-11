Россия может напасть на Украину во время Олимпиады - Селливан

Россия может напасть до 20 февраля

Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине - это может произойти до 20 февраля, заявил во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы находимся в том окне, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Путин примет такое решение. Я не может комментировать детали нашей разведывательной информации… Но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на многие предположения, что это произойдет после нее", - заявил он.

При этом Салливан подчеркнул, что Белый дом не утверждает, что Россия приняла окончательное решение о вторжении в Украину.

"В этом окне, в этот период времени, и это (вторжение, ред.) может произойти до 20 февраля, до завершения Олимпийских игр в Пекине", - добавил Салливан.

Он также добавил, что вторжение в Украину: скорее всего, начнется с воздушной атаки.

Реклама

Напомним, Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.

Также ранее министр заявил, что главный вопрос на вчерашней встрече советников нормандской четверки в Берлине касался требования РФ, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе. Однако украинские власти отвергли эго.

Читайте также: