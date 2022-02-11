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Украина дала Кремлю 48 часов на предоставление информации о военной деятельности у границ - Кулеба

11 февраля 2022, 16:53

В случае, если власти страны-агрессора откажутся отвечать на запрос или предоставят недостаточно информации, состоится внечередное заседание ОБСЕ.

войска России у границ Украины
Войска России у границ Украины / Reuters

Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Также, по его словам, Россия должна предоставить точные районы проведения учений и запланированные даты их завершения.

"Согласно положениям Венского документа, РФ должно предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дате ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", - добавил Кулеба.

Кроме этого, министр анонсировал внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ, в случае, если власти страны-агрессора откажутся отвечать на запрос или предоставят недостаточно информации.

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"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", - резюмировал глава МИД Украины.

Между тем, Кулеба отметил, что украинские власти в первую очередь продолжат использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности страны.

Напомним, ранее министр заявил, что главный вопрос на вчерашней встрече советников нормандской четверки в Берлине касался требования РФ, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе. Однако украинские власти отвергли эго.

Встреча "нормандской четверки"

Напомним, в Берлине 11 февраля завершились вторые за последний месяц переговоры политических советников нормандской четверки. Встреча политических советников в Германии длилась почти 9 часов. Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Россию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Украинская сторона надеялась на встрече в Берлине разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными. А президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи политсоветников выражал надежду, что эти переговоры смогут приблизить саммит на уровне лидеров "нормандской четверки".

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