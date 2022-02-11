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Переговоры длились 9 часов: все подробности встречи советников нормандской четверки в Берлине

11 февраля 2022, 01:08

Встреча нормандских политических советников длилась почти 9 часов.

Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

В Берлине 11 февраля завершились вторые за последний месяц переговоры политических советников нормандской четверки.

Встреча политических советников в Германии длилась почти 9 часов.

Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Россию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Что сказал Андрей Ермак после встречи

После длительных переговоров глава Офиса президента заявил, что стороны не смогли дойти до какого-либо общего документа.

"Но, сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры", - сказал Ермак.

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По словам Ермака, Украина рассчитывает на новую встречу в ближайшее время.

При этом глава Офиса президента рассчитывает, что контактная группа на следующей встрече (планируется 2 марта - ред.) рассмотрит обсуждение документов в рамках исполнения минских договоренностей.

О чем говорили в Украине перед встречей

Украинская сторона надеялась на встрече в Берлине разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи политсоветников выражал надежду, что эти переговоры смогут приблизить саммит на уровне лидеров "нормандской четверки".

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