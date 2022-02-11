Переговоры длились 9 часов: все подробности встречи советников нормандской четверки в Берлине

Встреча нормандских политических советников длилась почти 9 часов.
В Берлине 11 февраля завершились вторые за последний месяц переговоры политических советников нормандской четверки.
Встреча политических советников в Германии длилась почти 9 часов.
Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Россию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Что сказал Андрей Ермак после встречи
После длительных переговоров глава Офиса президента заявил, что стороны не смогли дойти до какого-либо общего документа.
"Но, сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры", - сказал Ермак.
По словам Ермака, Украина рассчитывает на новую встречу в ближайшее время.
При этом глава Офиса президента рассчитывает, что контактная группа на следующей встрече (планируется 2 марта - ред.) рассмотрит обсуждение документов в рамках исполнения минских договоренностей.
О чем говорили в Украине перед встречей
Украинская сторона надеялась на встрече в Берлине разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи политсоветников выражал надежду, что эти переговоры смогут приблизить саммит на уровне лидеров "нормандской четверки".
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