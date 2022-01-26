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В Париже завершились переговоры советников нормандской четверки: все подробности

26 января 2022, 21:46

Встреча политических советников длилась более 8 часов.

Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

26 января в Париже состоялась встреча советников нормандского формата.

Переговоры представителей Украины, Германии, Франции и России состоялись на фоне обострения ситуации у украинских границ.

Встреча политических советников длилась более 8 часов.

Что обсуждали

Во время встречи, в частности, подняли вопрос безопасности, а также ситуацию у границ Украины.

Что сказал представитель России

  • договорились соблюдать перемирие;
  • договорились встретиться через 2 недели в Берлине, чтобы попытаться решить проблемные вопросы, связанные с выполнением минских соглашений, и выйти с единой позицией.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что рассчитывает на то, что стороны проработают каждый пункт минских договоренностей и разговор будет конструктивным.

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Когда встречались лидеры нормандской четверки

Лидеры нормандской четверки - руководители Украины, Германии, Франции и России - последний раз проводили встречу 9 декабря 2019 года в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы состоялась новая встреча лидеров формата.

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нормандская четверка войска России военная агрессия РФ новости Украины Андрей Ермак
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