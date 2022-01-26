В Париже завершились переговоры советников нормандской четверки: все подробности

Встреча политических советников длилась более 8 часов.
26 января в Париже состоялась встреча советников нормандского формата.
Переговоры представителей Украины, Германии, Франции и России состоялись на фоне обострения ситуации у украинских границ.
Встреча политических советников длилась более 8 часов.
Что обсуждали
Во время встречи, в частности, подняли вопрос безопасности, а также ситуацию у границ Украины.
Что сказал представитель России
- договорились соблюдать перемирие;
- договорились встретиться через 2 недели в Берлине, чтобы попытаться решить проблемные вопросы, связанные с выполнением минских соглашений, и выйти с единой позицией.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что рассчитывает на то, что стороны проработают каждый пункт минских договоренностей и разговор будет конструктивным.
Когда встречались лидеры нормандской четверки
Лидеры нормандской четверки - руководители Украины, Германии, Франции и России - последний раз проводили встречу 9 декабря 2019 года в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы состоялась новая встреча лидеров формата.
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