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"Не испытываю иллюзий": Зеленский высказался о встрече советников "нормандской четверки"

25 января 2022, 20:33
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Глава государства не испытывает детских иллюзий и смотрит сквозь розовые очки на возможность встречи.

Владимир Зеленский
Зеленский озвучил ожидания от встречи / Скриншот ТСН

От завтрашней встречи советников нормандской четверки президент Владимир Зеленский не ожидает "прорыва". При этом глава государства выразил надежду на дальнейшую работу в этом формате.

"Завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине", - сказал Зеленский в своем новом видеообращении вечером, 25 января.

Глава государства добавил, что не испытывает детских иллюзий и смотрит сквозь розовые очки на возможность встречи в нормандском формате на уровне лидеров.

"Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат. А значит, будет и мир", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Франция и Германия инициировали встречу лидеров Нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

"С немецким канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель. Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал он.

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нормандская четверка Владимир Зеленский Офис президента
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