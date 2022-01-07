Франция и Германия созывают встречу в нормандском формате: Макрон сделал заявление

Зеленский и Макрон / УНИАН

Франция и Германия инициировали встречу лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, встречу планируют организовать в течение ближайших недель.

"С (немецким - ред.) канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал Макрон.

Что будут обсуждать

Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Когда последний раз встречалась нормандская четверка

Лидеры нормандской четверки в последний раз проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года.

Реклама

А до этого главы Франции, Германии, Украины и России встречались в Париже в декабре 2019 года.

Читайте такжеВ России рассказали об итогах встречи нормандских советников без Украины

Переговоры в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны достигли договоренностей о продолжении переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата.

Зеленский, Макрон и Шольц готовы работать над обеспечением запуска решений, принятых по итогам саммита лидеров нормандского формата в Париже 2019 года.

Читайте также: