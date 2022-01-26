В Париже проходит нормандская встреча: все подробности

Нормандская встреча / соцсети

В столице Франции Париже, 26 января, началась нормандская встреча на уровне политических советников.

Представители Украины, России, Германии и Франции обсудят шаги по мирному урегулированию на Донбассе.

Как сообщают СМИ, встреча началась в 13:00 по Киеву в Елисейском дворце.

В ней принимают участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, советник немецкого канцлера Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Отметим, что по словам Ермака, разблокирование нормандского формата является сигналом готовности сторон к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Что заявил Ермак перед нормандской встречей

По словам главы Офиса президента, украинская сторона не будет вести прямые переговоры с сепаратистами. Накануне в немецкой прессе появилась информация о якобы присутствии такого вопроса на повестке дня переговоров "нормандских советников" в Париже.

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", - заявил он.

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Он отметил, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

"Переговоры" Украины с "ЛДНР"

В украинской версии немецкого издания Deutsche Welle во вторник, 25 января, была опубликована информация, согласно которой советники нормандской четверки на встрече, которая состоится 26 января, якобы собираются согласовать дату переговоров Киева с "сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Такие сведения агентством dpa якобы были получены в Елисейском дворце, где пройдут консультации представителей стран "Нормандии" .

Что говорил Зеленский перед встречей

Президент Владимир Зеленский заявил, что не ожидает "прорыва" от сегодняшней встречи. При этом глава государства выразил надежду на дальнейшую работу в этом формате.

"Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине", - сказал Зеленский в своем новом видеообращении вечером, 25 января.

Глава государства добавил, что не испытывает детских иллюзий и смотрит сквозь розовые очки на возможность встречи в нормандском формате на уровне лидеров.

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