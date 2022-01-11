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Приговор для НАТО: Ермак высказался о возможном вторжении России в Украину

11 января 2022, 16:49

Продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будет одним из крупнейших поражений западных партнеров.

Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

Если Россия вторгнется в Украину это станет приговором для НАТО. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, вторжение РФ станет крупнейшим поражением для западных партнеров.

По его словам, позиция Киева состоит в том, что обсуждение вопросов системы безопасности в Европе должно начинаться с Украины.

В интервью британскому Channel 4 глава Офиса президента отмечает, что продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будет одним из крупнейших поражений западных партнеров.

"Во-первых, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения останутся и будут защищать страну (в случае вторжения России, - ред.). Если это произойдет, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, поскольку западные страны должны будут объяснить своим людям, почему были такие долгие разговоры, но нападение все-таки случилось", - отметил Ермак.

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Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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НАТО вторжение России Андрей Ермак
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