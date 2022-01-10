Прорыв на переговорах США с РФ и угроза вторжения в Украину: дипломат рассказал, чего ждать Киеву

Прорывов на переговорах представителей США и России в Женеве не будет - дипломат / Reuters

Переговоры представителей США и РФ по безопасности не станут прорывом, однако они должны поспособствовать снижению эскалации ситуации у границ Украины. Ключевые решения будут приниматься на более высоком уровне, в то время как данная встреча пройдет при участии заместителей руководителей дипломатических ведомств. Компромиссов ждать не следует. Стороны зафиксируют свои переговорные позиции и обменяются мнениями. Об этом заявил украинский дипломат, бывший посол в Британии Владимир Хандогий.

В эфире телеканала Украине 24 он рассказал о том, что вряд ли можно ожидать каких-то серьезных сдвигов на встрече представителей Вашингтона и Москвы. Впрочем, возможно снижение напряженности у границ, вследствие чего дискуссия может получить положительную оценку.

Читайте такжеРакеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с Москвой"Ничего особенного я лично не ожидаю. Это не значит, что это плохая новость. Очень хорошо, что эти переговоры проходят. Сегодня ключевое слово в мировой политике — это деэскалация конфликта, напряженности, возникшей на границах между Россией и Украиной. Поэтому сам факт проведения таких переговоров должен способствовать снижению напряженности, в этом контексте переговоры можно оценивать положительно", - отметил дипломат.

По его словам, о том, что не будет никаких прорывов, свидетельствует уровень переговоров. Во встрече примут участие не руководители государств, а дипломатические представители.

"Но мы не можем ожидать никаких прорывных решений на этих переговорах. Вы посмотрите на уровень этих переговоров. Это встречаются не президенты, не премьер-министры, даже не министры иностранных дел. В Женеве встречаются заместители глав внешнеполитических ведомств. Естественно, что никакие решения на этом уровне не будут приниматься и не могут приниматься", - объяснил Хандогий.

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Как утверждает эксперт, суть переговоров состоит в уточнении политических позиций сторон. Если РФ принимает участие в дискуссии, то это означает ее готовность к обсуждению проблемных вопросов.

"Также посмотреть на возможные точки соприкосновения, услышать от каждой стороны то, что они хотят на этих переговорах. И главное — это начать диалог. Я считаю, что если Россия туда приехала (на эти переговоры) даже на таком уровне, то это должно означать, что такие переговоры продолжатся и в будущем", - уточнил дипломат.

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Кроме того, как полагает бывший посол в Британии, заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января вне зависимости от того, как пройдут переговоры Вашингтона и Москвы. Пока нельзя сказать, что стороны могут достичь компромисса. Скорее, они уточняют свои переговорные позиции. Решения, которые нужны Украине, будут приниматься на высшем политическом уровне.Читайте такжеЖесткие условия по Украине, НАТО и крушащие санкции: США приготовили мощную повестку на диалог с РФ

"Поэтому эти переговоры могут открыть путь к укреплению доверия между сторонами и, по крайней мере, для того, чтобы понять более подробно те обеспокоенности, которые с одной стороны имеют стороны, с другой — посмотреть, насколько далеко они могут пойти в поиске компромисса. То есть это чисто дипломатическая работа, а те решения, которых ждут, в частности, Украина, должны приниматься на самом высоком уровне", - подчеркнул Владимир Хандогий.

Переговоры США и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа – проект российско-американского договора по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности США, РФ и НАТО.

Москва выступает с требованием о том, чтобы Вашингтон гарантировал отказ Украины от интеграции в Североатлантический альянс и нерасширение блока безопасности Запада на восток.

В Белом доме заявили, что Штаты не будут договариваться с Россией в обход Евросоюза и стран-союзников. К тому же американские власти не видят возможности найти компромисс по вопросу, связанному с ограничением для стран на ведение своей суверенной политики.

НАТО призывает к переговорам по безопасности с Россией при участии европейских союзников, среди которых Украины. Причем перед началом такой дискуссии Москва должна улучшить отношения с Киевом.

Переговоры США и РФ по безопасности пройдут 10 января в Женеве. Спустя два дня, 12 января, ожидается проведение Совета Россия-НАТО.

13 января должны состояться консультации по линии ОБСЕ в Вене.

Первый переговорный раунд Москвы и Вашингтона состоялся 9 января. В России заявили о сложной дискуссии. Стороны изучают ситуацию.