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Отказ от присоединения к Альянсу Украины: в РФ опубликовали проект договора с НАТО

17 декабря 2021, 13:58
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Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины.

НАТО
РФ требует отказаться от планов принятия Украины в НАТО / Фото: Reuters

РФ требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО, заявил в интервью Интерфаксу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, только выполнения этого ультиматума РФ будет говорить о "шагах в правильном направлении".

"Готовности к этому со стороны Запада нет. Поэтому мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, также их союзниками, целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения", - подчеркнул Рябков.

В очередной рад Москва обвинила Запад в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе.

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"Связано это с серией целенаправленных действий США и их союзников по НАТО, которые в обобщенном виде могут быть названы попыткой подрыва безопасности России, попыткой создать вокруг нас враждебную среду. Мы с этим не можем мириться", - сказал дипломат.

Добавим, что МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности", в которых содержится ультиматум насчет вступления Украины в НАТО.

Главные требования Москвы:

  • Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины;
  • Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте;
  • Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
  • Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
  • Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте;
  • Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
  • Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
  • Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;
  • Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
  • Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
  • Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
  • Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

  • Проект соглашения РФ - НАТО
    Проект соглашения РФ - НАТО mid.ru
  • Проект соглашения РФ - НАТО
    Проект соглашения РФ - НАТО mid.ru
  • Проект соглашения РФ - НАТО
    Проект соглашения РФ - НАТО mid.ru

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Североатлантический совет НАТО серьезно обеспокоен существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте Альянса, в последние месяцы Россия распространяет ложь о провокациях со стороны Украины и НАТО.

Североатлантический совет констатировал, что "серьезно оценивает последствия нынешней ситуации для безопасности Североатлантического союза".

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