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В НАТО предупредили РФ: заплатит огромную цену за агрессию против Украины

17 декабря 2021, 11:59
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Североатлантический совет потребовал от РФ прекратить эскалацию на границах Украины.

НАТО
В НАТО выступили с жестким заявлением в адрес РФ / УНИАН

Североатлантический совет НАТО серьезно обеспокоен существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте Альянса, в последние месяцы Россия распространяет ложь о провокациях со стороны Украины и НАТО.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности", - сказано в заявлении.

Североатлантический совет констатировал, что "серьезно оценивает последствия нынешней ситуации для безопасности Североатлантического союза".

"Мы всегда будем решительно реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе, если это необходимо укрепляя нашу позицию коллективной обороны. НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - заявили в НАТО.

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Кроме того, Североатлантический совет вновь подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных границ и призвал Россию вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами и обязательствами.

"Мы поддерживаем право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной - это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО. Мы категорически отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", - заявили в альянсе.

Вместе с тем, союзники подтвердили, что "готовы к конструктивному диалогу с Россией".

"Мы подтверждаем наше давнее приглашение в Россию на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем. Нам известны недавние предложения России по европейской безопасности. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также является актуальной платформой", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Запад должен ускорить работу над пакетом жестких экономических санкций против РФ на случай дальнейшей эскалации вполть до ограничений суверенного долга РФ, ограничений банковских операций и отключения России от SWIFT.

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