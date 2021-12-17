РФ грозит отключение от SWIFT: Кулеба припугнул Кремль новым пакетом жестких санкций

Кремль должен знать цену за возможную дальнейшую агрессию, говорит Дмитрий Кулеба.
Запад должен ускорить работу над пакетом жестких экономических санкций против РФ на случай дальнейшей эскалации, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Это продемонстрирует Кремлю цену за возможную дальнейшую агрессию и заставит Москву отказаться от нее, подчеркнул он в эфире телеканала CNBC.
"Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете России цену, которую ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", - рассказал глава МИД Украины.
Он напомнил, что в 2014 году Европейский Союз ввел серьезные санкции против РФ очень поздно, только после гибели почти трехсот пассажиров рейса МН17, сбитого российской ракетой, а также сотен погибших на войне украинцев.
В то же время министр сообщил, что ситуация в 2021 году существенно отличается, и сейчас партнеры по призыву Украины уже работают над разработкой санкций против РФ на случай расширения агрессии.
"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", - рассказал он.
Кулеба добавил, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнеров.
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Напомним, ранее в Евросоюзе пообещали твердо ответить на возможную агрессию России в отношении Украины - Брюссель озабочен наращиванием российских войск на границе, говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита Восточного партнерства.
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