РФ грозит отключение от SWIFT: Кулеба припугнул Кремль новым пакетом жестких санкций

РФ грозят новые санкции, подчеркнул Дмитрий Кулеба / УНИАН

Запад должен ускорить работу над пакетом жестких экономических санкций против РФ на случай дальнейшей эскалации, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Это продемонстрирует Кремлю цену за возможную дальнейшую агрессию и заставит Москву отказаться от нее, подчеркнул он в эфире телеканала CNBC.

"Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете России цену, которую ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", - рассказал глава МИД Украины.

Он напомнил, что в 2014 году Европейский Союз ввел серьезные санкции против РФ очень поздно, только после гибели почти трехсот пассажиров рейса МН17, сбитого российской ракетой, а также сотен погибших на войне украинцев.

В то же время министр сообщил, что ситуация в 2021 году существенно отличается, и сейчас партнеры по призыву Украины уже работают над разработкой санкций против РФ на случай расширения агрессии.

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"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", - рассказал он.

Кулеба добавил, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнеров.

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Напомним, ранее в Евросоюзе пообещали твердо ответить на возможную агрессию России в отношении Украины - Брюссель озабочен наращиванием российских войск на границе, говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита Восточного партнерства.

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