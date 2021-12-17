Украина вне НАТО и блокада расширения Альянса: у Байдена ответили на "большую сделку" России и США

США не намерены вести переговоры с Россией по безопасности без участия Европы - Псаки / Reuters

США не пойдут на консультации по вопросу гарантий безопасности без участия государств Евросоюза и стран-партнеров. Запад не намерен идти на уступки по главным принципам, на которых базируется европейская безопасность. Речь идет о суверенном праве государств вести самостоятельную политику. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщает Reuters, она прокомментировала опубликованный министерством иностранных дел России документы, в которых речь идет о предложениях Москвы по проекту договоров, связанных с США, Россией и НАТО по ситуации с гарантиями безопасности в Европе.

Читайте такжеМощный сигнал Украине и совещание с Москвой: в НАТО объявили о новом плане безопасности ЗападаПо ее словам, США отказываются вести какие-либо переговоры по вопросам европейской безопасности без государств ЕС и стран-партнеров. Запад не собирается идти на уступки по тем главным принципам, на которых базируется безопасность Европы. Государства обладают суверенным правом вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику без вмешательства третьих стран.

"Отмечу, что без наших европейских союзников и партнеров не будут вестись переговоры о европейской безопасности. Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", - подчеркнула Джен Псаки.

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Проект договоров США и России по безопасности

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 17 декабря, опубликовало инициированные Москвой и переданные Вашингтону проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО. Российское государство ожидает начало переговоров с США по проектам соглашений.

В проектах договоров говорится о том, что Россия настаивает на исключении дальнейшего расширения Альянса на восток и присоединения Украины к блоку коллективной безопасности Запада. Также Москва и Вашингтон, согласно предложению россиян, не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

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