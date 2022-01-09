Блокада от США и договоренности без пауз: у Лаврова назвали задачу РФ на переговоры по безопасности

США и НАТО будут тормозить переговоры по безопасности - МИД РФ / Reuters

РФ на переговорах с США по безопасности ставит перед собой задачу договориться "без пауз", однако ожидает, что Штаты и Североатлантический альянс будут настаивать на детальной проработке договоренностей. При этом у россиян нет оптимистических ожиданий от диалога с представителями Вашингтона в Женеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как сообщает Интерфакс, по словам дипломата, российская сторона ожидает, что США и НАТО потребуют более детальной проработки вопросов, в то время как Россия намерена договариваться более быстрыми темпами.Читайте такжеЖесткие условия по Украине, НАТО и крушащие санкции: США приготовили мощную повестку на диалог с РФ

"Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ, на площадке СРН и так далее", - подчеркнул Сергей Рябков.

Переговоры Запада и России по безопасности

Российский МИД 17 декабря обнародовал два документа – проект договора России и США по вопросам безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, РФ и Североатлантического альянса.

Россияне требуют, чтобы Вашингтон гарантировал отказ Украины от вступления в НАТО и нерасширение Альянса на восток.

Реклама

В администрации Байдена говорили, что Штаты не собираются договариваться с Россией по вопросам безопасности без Евросоюза и стран-союзников. При этом американцы не видят возможности поиска компромисса в вопросе ограничения для стран на ведение своей суверенной политики.

В НАТО видят перспективы переговоров с РФ по безопасности при участии Украины. Причем перед таким диалогом Москва должна улучшить отношения с Киевом.

Переговоры Штатов и России по безопасности состоятся 10 января в Женеве. Через два дня, 12 января, должен пройти Совет Россия-НАТО в Брюсселе. 13 января ожидаются консультации по линии ОБСЕ в Вене.

Главред рекомендует: