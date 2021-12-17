Ультиматум РФ: НАТО требует снять напряженность по Украине до начала переговоров

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложения, направленные Россией в адрес Альянса по поводу договоренностей, в которых предлагается зафиксировать отказ от приема Украины в Североатлантический блок.

Генсек НАТО заявил, что предложения Москвы поступили Альянсу, но последующие обсуждения должны касаться и беспокоящих НАТО действий Москвы, сообщает AP.

В любом диалоге с Россией "должна также обсуждаться озабоченность НАТО действиями России, дискуссия должна основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и сопровождаться консультациями с партнерами НАТО в Европе, например, с Украиной", сказал он.

Столтенберг говорит, что 30 стран-участниц альянса четко дали понять, что если Россия примет конкретные шаги по снижению напряженности, в НАТО будут готовы прорабатывать меры по укреплению безопасности.

В свою очередь заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ подчеркнул, что Россия до проведения переговоров по гарантиям безопасности должна добиться деэскалации ситуации с Украиной.

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"Россия должна ослабить напряженность с Украиной до переговоров", - приводит в пятницу слова Джоанэ агентство Bloomberg.

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Ультиматум Москвы

Напомним, российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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