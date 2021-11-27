НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России, но угрожает Кремлю последствиями

Йенс Столтенберг предупредил РФ / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки для Киева в Альянсе не предоставят.

"Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, это будет иметь последствия", - заявил Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в Латвии, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря, пишет AP.

При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь.

Также генсек НАТО отметил, что на Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства.

Читайте такжеЗеленский поставил точку в слухах об открытой войне Украины с Россией"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Альянс поддерживает эту страну", — передает слова Столтенберга "ТСН"

Поэтому Альянс не будет защищать наше государство своими войсками, если Россия решится на полномасштабное вторжение.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что некоторые страны - члены Евросоюза считают, что Украине пока рано вступать в Североатлантический Альянс.