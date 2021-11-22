В МИД рассказали, что препятствует вступлению Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Евроатлантический курс Украины задекларирован на всех уровнях, однако на практике "российский фактор" играет свою роль.

По его словам, оглядка некоторых стран-членов НАТО на мнение России мешает вступлению Украины в Альянс. Однако ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО.

"К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, ставят себе вопрос - что на это скажет Россия? Именно поэтому мы планово с ними говорим, что прекратите смотреть на Украину через призму России", - сказал министр, передает Украина 24.

При этом Кулеба убежден, что Украина все-таки станет членом НАТО.

"Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО, я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО", - уверен министр.

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По его словам, есть трек реформ, Украина продвинулась в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности.

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Как ранее сообщали, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявлял, что военные НАТО уже присутствуют на территории Украины в рамках проведения совместных учебных миссий. Такая ситуация произошла из-за оккупации Россией украинской автономной республики Крым и отдельных районов Донбасса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что совместные учения России и Беларуси являются ответом на, дескать, "размещение войск НАТО в Украине". По его словам, расширение инфраструктуры Альянса в Украине станет для Москвы "пересечением красных линий".

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина будет принимать самостоятельное решение по НАТО на своей территории, а "красные линии Кремля" распространяются исключительно на Россию.

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