Размещение войск НАТО в Украине: у Путина пригрозили "ответными действиями" с двух флангов

Дмитрий Песков / REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сближение Украины с Североатлантическим альянсом (НАТО).

Совместные "ответные действия Москвы и Минска на размещение войск НАТО в Украине должны обеспечить безопасность как России, так и Беларуси", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какими могут быть ответные меры России и Белоруссии на размещение войск НАТО в Украине, сообщает Интерфакс.

"Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств", - сказал пресс-секретарь Путина.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил", - добавил Песков.

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Ранее Песков прокомментировал перспективы встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Он традиционно обвинил украинскую сторону в нежелании выполнять Минские соглашения. По словам путинского пресс-секретаря, это является препятствием в организации возможной встречи президентов.

Песков уверен в том, что тупик связан с позицией Киева: "Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты".