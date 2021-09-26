У Путина поставили условие для встречи с Зеленским, и выдвинули обвинение Украине

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перспективы встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

В эфире пропагандистского телеканала Россия-1 он традиционно обвинил украинскую сторону в нежелании выполнять Минские соглашения.

По словам путинского пресс-секретаря, это является препятствием в организации возможной встречи президентов.

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик", - подчеркнул он.

Песков уверен в том, что тупик связан с позицией Киева: "Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже <...> три года [назад]".

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что Владимир Зеленский готов ко встрече с главой РФ Владимиром Путиным в случае обсуждения вопросов освобождения захваченных украинских территорий. Однако Россия не готова к таким переговорам. Вопрос проведения встречи зависит от того, согласится ли Москва обсуждать исправление ситуации.

Он рассказал о том, что Россия готова к переговорам Путина и Зеленского, однако россияне не собираются обсуждать вопрос освобождения оккупированного Крыма. Зеленский готов к дискуссии в том случае, если будет обговариваться тема деоккупации полуострова.