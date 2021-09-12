Вопрос Крыма – на повестке дня: у Зеленского поставили условие Кремлю по встрече с Путиным

Зеленский готов к переговорам с Путиным при условии обсуждения вопроса Крыма - Никифоров / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с главой РФ Владимиром Путиным в случае обсуждения вопросов освобождения захваченных украинских территорий. Однако Россия не готова к таким переговорам. Вопрос проведения встречи зависит от того, согласится ли Москва обсуждать исправление ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

В программе Взгляд с Банковой на телеканале Дом он рассказал о том, что Россия готова к переговорам Путина и Зеленского, однако россияне не собираются обсуждать вопрос освобождения оккупированного Крыма. Зеленский готов к дискуссии в том случае, если будет обговариваться тема деоккупации полуострова.

"Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", - отметил Никифоров.Читайте также"Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев

Согласно позиции Киева, в переговорной повестке Зеленского и Путина должен присутствовать вопрос деоккупации украинских территорий. Но Москва выступает против этого. Встреча лидеров двух государств зависит от того, готова ли Москва обсуждать исправление ситуации.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России — согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - подчеркнул Сергей Никифоров.

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Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сказал, что официальный Киев ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.

Позже Путин обвинил Зеленского в том, что украинский гарант, дескать, сдал Украину под внешнее управление Запада. По этой причине, как считает Путин, в Москве не видят смысла в проведении переговоров с украинским гарантом.

Президент Зеленский готов к переговорам с Путиным. Но встреча глав двух государств произойдет только в том случае, если Москва пойдет на конструктив в переговорах по урегулированию военного конфликта.