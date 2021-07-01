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Желто-голубой флаг над Госдумой и гривны в Москве: Зеленский ответил Путину на "единый народ"

1 июля 2021, 10:37
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Президент прокомментировал высказывания лидера РФ об Украине.

Зеленский прокомментировал высказывания Путина
Владимир Зеленский резко ответил Владимиру Путину / Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина, которые он сделал накануне на "прямой линии".

В интервью Интерфакс-Украина глава государства прокомментировал высказывания лидера РФ о нем самом, а также об украинско-российских отношениях.

В частности, президент оценил высказывания хозяина Кремля о том, что Украиной якобы управляют из вне, а также о перспективах членства в НАТО.

"Внешнее управление" Украиной и встреча с Путиным

Тезисы о таком "внешнем управлении" - чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России, уверен Зеленский.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается", - отметил президент.

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Комментируя фразу Путина о том, что "смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне", Зеленский сказал: "Нет, я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?".

Украинцы и русские - "один народ"?

Глава государства убежден, что украинцы и русские - точно не один народ, несмотря на то, что между ними много общего: "Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно".

"Военное освоение" Украины и интеграция с НАТО

Зеленский интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества является историческим выбором Украины.

Отвечая на вопрос, почему тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию официальной Москвы, президент добавил: "На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф".

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Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

В ответ Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Позднее Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.

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