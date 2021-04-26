Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил желание встретиться. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента России.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это видели, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, и они нашли понимание, определили сроки и место или город, где мы можем встретиться. Я думаю, что главное - это суть, о чем, а где - это уже детали", - сказал Зеленский в ходе брифинга во время поездки на ЧАЭС, трансляция велась в Facebook на странице Офиса президента.

При этом президент Украины заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но он готов и эти вопросы обсудить с Путиным.

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