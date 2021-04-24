Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным - Резников

Президент Украины может говорить с РФ сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск, а потом о восстановлении отношений, сказал Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, как это предложил глава Кремля, заявил вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он отметил, что президент Украины может говорить с Россией сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск с Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной.
По словам Резникова, если такая встреча и состоится, то должна она проходить в рамках Норманского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Россия, Франция, Германия), как это было в 2019 году.
Переговоры Зеленского и Путина – о чем сообщалось ранее:
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- 22 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- 23 апреля замглавы АП РФ Дмитрий Козак предложил провести переговоры на Донбассе при участии Украины, России, Франции, Германии, а также "ДНР" и "ЛНР".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что представители боевиков "ДНР" и "ЛНР" отстаивают позицию российской стороны, поэтому их участие в переговорном процессе не будет конструктивным. Инициативу Козака, по мнению Подоляка, можно рассмотреть в рамках ТКГ по Донбассу.