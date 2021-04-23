У Зеленского отреагировали на предложение переговоров с боевиками "ЛДНР"

Нормандская встреча с боевиками ЛДНР: у Зеленского дали ответ / УНИАН

В Офисе президента Украины считают нецелесообразным приглашать на нормандскую встречу представителей "ЛДНР", так как те, по сути, являются просто еще одним лицом российской стороны.

"Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО – как то, что может размыть саму идею переговоров", – заявил в комментарии РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинская сторона твердо выступает исключительно за конструктивный подход к переговорам, так как в этих вопросах необходим результат. А представители "ЛДНР" (будучи еще одним лицом российской стороны) не принимают самостоятельных решений. Поэтому подобный диалог не будет конструктивным.

"Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы", – уточнил Подоляк.

Он уверен, что больше пользы принесут переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, которые предложил провести украинский лидер.

Напомним, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил Франции и Германии обсудить ситуацию на Донбассе. Встречу, по словам Козака, можно будет провести на Донбассе с участием Украины, "ДНР" и "ЛНР".

Переговоры России и Украины

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры в любой точке вооруженного конфликта на Донбассе с целью урегулирования конфронтации двух государств.

Российский глава государства Владимир Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве, чтобы обсудить российско-украинские отношения. Однако Россия не хочет вести переговоры с Украиной по Донбассу и считает, что Киев должен говорить с представителями боевиков "ЛДНР", которые не являются субъектами переговорного процесса и представляют интересы РФ.