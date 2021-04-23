У Зеленского отреагировали на предложение переговоров с боевиками "ЛДНР"

Украинская сторона твердо выступает исключительно за конструктивный подход к переговорам, так как в этих вопросах необходим результат.
В Офисе президента Украины считают нецелесообразным приглашать на нормандскую встречу представителей "ЛДНР", так как те, по сути, являются просто еще одним лицом российской стороны.
"Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО – как то, что может размыть саму идею переговоров", – заявил в комментарии РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что украинская сторона твердо выступает исключительно за конструктивный подход к переговорам, так как в этих вопросах необходим результат. А представители "ЛДНР" (будучи еще одним лицом российской стороны) не принимают самостоятельных решений. Поэтому подобный диалог не будет конструктивным.
"Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы", – уточнил Подоляк.
Он уверен, что больше пользы принесут переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, которые предложил провести украинский лидер.
Напомним, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил Франции и Германии обсудить ситуацию на Донбассе. Встречу, по словам Козака, можно будет провести на Донбассе с участием Украины, "ДНР" и "ЛНР".
Переговоры России и Украины
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры в любой точке вооруженного конфликта на Донбассе с целью урегулирования конфронтации двух государств.
- Российский глава государства Владимир Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве, чтобы обсудить российско-украинские отношения. Однако Россия не хочет вести переговоры с Украиной по Донбассу и считает, что Киев должен говорить с представителями боевиков "ЛДНР", которые не являются субъектами переговорного процесса и представляют интересы РФ.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.