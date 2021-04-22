Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву

Президент РФ ответил на предложение Зеленского о встрече.
Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе.
По словам Путина, "действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения".
"Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях, это касается отношения к русской православной церкви и попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и российским гражданам, проживающих в Украине", - заявил Путин.
Он также прокомментировал предложение Зеленского провести встречу, но подчеркнул, что если встреча касается Донбасса, то Зеленский должен сначала встречаться с представителями "ЛДНР".
"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями "ДНР" и "ЛНР". А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", – сказал Путин.
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По словам Путина, он готов встретится в Москве с Зеленским.
"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - добавил Путин.
Переговоры Зеленского и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- 20 апреля президент Владимир Зеленский обратился к российскому главе государства Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.