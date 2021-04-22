Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву

Путин позвал Зеленского в Москву / Reuters

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе.

По словам Путина, "действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения".

"Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях, это касается отношения к русской православной церкви и попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и российским гражданам, проживающих в Украине", - заявил Путин.

Он также прокомментировал предложение Зеленского провести встречу, но подчеркнул, что если встреча касается Донбасса, то Зеленский должен сначала встречаться с представителями "ЛДНР".

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями "ДНР" и "ЛНР". А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", – сказал Путин.

Читайте такжеЗеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук

По словам Путина, он готов встретится в Москве с Зеленским.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - добавил Путин.

Переговоры Зеленского и Путина - о чем ранее сообщал Главред: