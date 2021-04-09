В ОП объявили об отказе Путина от переговоров с Зеленским

Зеленский проведет переговоры с Меркель и Макроном по Донбассу - Офис президента / УНИАН

На переговорах канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина обсуждались множество вопросов, дискуссия не была посвящена исключительно теме Донбасса. Киев знает подробности этого разговора. Сейчас планируется трехсторонний разговор Зеленского с Меркель и Макроном, так как российский глава государства от переговоров отказался. Об этом заявил куратор международного направления в Офисе президента Игорь Жовква.

В интервью lb.ua чиновник прокомментировал переговоры Франции, Германии и России, в которых обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Донбассе без Украины. Он утверждает, что в Киеве знают содержание разговора и теперь планируются переговоры Зеленского, Макрона и Меркель по ситуации на востоке страны.

"Во-первых, они обсуждали не только Украину. Повестка дня была довольно широкой. Во-вторых, о сути этих переговоров мы знаем. Наши партнеры с нами обмениваются информацией. Сейчас мы планируем тоже провести трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков", - сказал Жовква.Читайте такжеПутин согласен встретиться с Зеленским, но при одном условии - Песков

При этом он добавил, что Путин отказался от переговоров с Зеленским по Донбассу. Поэтому сейчас планируется разговор только с лидерами Германии и Франции.

"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", - подчеркнул Жовква.

Переговоры по Донбассу