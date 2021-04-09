В ОП объявили об отказе Путина от переговоров с Зеленским

Украина в курсе, о чем Франция и Германия говорили с Россией по Донбассу, утверждает Игорь Жовква.
На переговорах канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина обсуждались множество вопросов, дискуссия не была посвящена исключительно теме Донбасса. Киев знает подробности этого разговора. Сейчас планируется трехсторонний разговор Зеленского с Меркель и Макроном, так как российский глава государства от переговоров отказался. Об этом заявил куратор международного направления в Офисе президента Игорь Жовква.
В интервью lb.ua чиновник прокомментировал переговоры Франции, Германии и России, в которых обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Донбассе без Украины. Он утверждает, что в Киеве знают содержание разговора и теперь планируются переговоры Зеленского, Макрона и Меркель по ситуации на востоке страны.
"Во-первых, они обсуждали не только Украину. Повестка дня была довольно широкой. Во-вторых, о сути этих переговоров мы знаем. Наши партнеры с нами обмениваются информацией. Сейчас мы планируем тоже провести трехсторонний разговор: Зеленский, Макрон и Меркель. Сейчас вопрос только в соответствии графиков", - сказал Жовква.Читайте такжеПутин согласен встретиться с Зеленским, но при одном условии - Песков
При этом он добавил, что Путин отказался от переговоров с Зеленским по Донбассу. Поэтому сейчас планируется разговор только с лидерами Германии и Франции.
"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", - подчеркнул Жовква.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта утверждал, что он готов пойти на отдельные переговоры по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе с Путиным, Меркель и Макроном в том случае, если саммит в нормандском формате так и не удастся организовать.
- 26 марта на Донбассе произошло новое обострение. Погибли 4 украинских военных. Двое получили ранения. Глава государства Владимир Зеленский призвал всех лидеров нормандской четверки приложить максимальные усилия для сохранения режима прекращения огня в регионе.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 30 марта обвинил Украину в том, что Киев не выполняет Минские соглашения. По его словам, урегулирование конфликта на Донбассе зашло в тупик, так как украинская сторона не собирается вести переговоры с "ЛДНР".
- В ходе переговоров Меркель, Макрона и Путина, которые прошли 31 марта, стороны пришли к выводу, что нужно провести новый саммит в рамках нормандского формата по Донбассу. Проведение мероприятия зависит от выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Париже в 2019 году.