У Путина объявили о провале переговоров по Донбассу при Зеленском

Украина не идет на диалог с представителями ОРДЛО, поэтому договориться невозможно - Песков / УНИАН

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что ситуация с нормандским форматом оставляет желать лучшего. При президентстве Владимира Зеленского сторонам не удалось достичь прогресса в переговорном процессе по Донбассу. Из Киева поступают сигналы о невозможности выполнить Минские соглашения, что является опасным прецедентом. У Минских договоренностей нет альтернатив. Киев не желает вести диалог с представителями ОРДЛО, и это блокирует возможность разрешения конфликта, сказал он в интервью изданию Аргументы и факты.

По его словам, сейчас можно прийти к выводу о том, что при власти Зеленского не удалось достичь никакого прогресса в договоренностях, достигнутых в рамках нормандского формата и минского процесса. Ситуация продолжает обостряться.

"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Более того, сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечёркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше. Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне", - сказал Песков.

Кроме того, по мнению пресс-секретаря российского президента, самый опасный прецедент – это заявления о том, что Киев не видит возможности выполнить Минские соглашения.

"За последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы, и так далее. Вот это, наверное, самое опасное", - считает он.Читайте такжеКиев отреагировал на анонсированные Кремлем переговоры по Донбассу без Украины

Спикер Кремля добавил, что Минским соглашениям, по сути, нет альтернатив. Под данными договоренностями стоят подписи представителей "ЛДНР". Договориться ни о чем нельзя, так как "одна сторона не хочет общаться с другой".

"Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними (с представителями ОРДЛО, - ред.). Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры по Донбассу