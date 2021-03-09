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Зеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном Донбасс

9 марта 2021, 11:57

Президент Украины анонсировал встречу лидеров Нормандского формата. Если она не состоится, он планирует поговорить с лидерами РФ, Франции и Германии отдельно.

Путин Макрон Меркель Зеленский
Зеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном Донбасс / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку встречи лидеров Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе – Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Однако в случае, если она не состоится, глава украинского государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

"В любом случае готовится Нормандская встреча, она должна быть. Я от себя скажу — я это уже сказал западным партнерам: если не будет встречи в Нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым лидером "нормандской четверки". Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то я встречусь с каждым по отдельности", - сказал Зеленский в ходе интервью телеканалам после выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" во вторник, 9 марта.

Он подчеркнул, что "постоянно оттягивать решение этого важного вопроса не выйдет".

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Владимир Зеленский война на Донбассе нормандские переговоры новости Украины
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