Состоялась новая встреча в нормандском формате: у Зеленского рассказали детали

Встреча советников нормандской четверки проходила в формате видеоконференции.
Сегодня состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны договорились встретиться вновь, чтобы продолжить консультации по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.
Сегодняшняя встреча советников нормандской четверки проходила в формате видеоконференции.
При этом в Офисе президента не рассказали, когда состоится следующая встреча на уровне советников.
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Нормандские переговоры – о чем ранее сообщал Главред:
- 12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Андрея Ермака, дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
- Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.