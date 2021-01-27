УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Состоялась новая встреча в нормандском формате: у Зеленского рассказали детали

27 января 2021, 21:04
Прослушать новость
Остановить

Встреча советников нормандской четверки проходила в формате видеоконференции.

Появились детали переговоров в нормандском формате / УНИАН

Сегодня состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны договорились встретиться вновь, чтобы продолжить консультации по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.

Сегодняшняя встреча советников нормандской четверки проходила в формате видеоконференции.

При этом в Офисе президента не рассказали, когда состоится следующая встреча на уровне советников.

Читайте такжеПодключение к переговорам США: в РФ назвали условие расширения "нормандского формата"

Нормандские переговоры – о чем ранее сообщал Главред:

  • 12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Андрея Ермака, дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
  • Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.

нормандский формат Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «Состоялась новая встреча в нормандском формате: у Зеленского рассказали детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежкамиТарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в УкраинеСотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифовЗахват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов "Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами"Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами
Следующий материал

Последние новости

22:32
Сугробы по колено: Украину атакует снежный циклон
22:18
Голубовская поведала, против какого штамма COVID-19 вакцина бессильна
22:03
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки обнаружили почти 4 тыс. новых больных Видео
21:25
Халатность врачей: в Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины Видео
21:06
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
Реклама
21:04
Состоялась новая встреча в нормандском формате: у Зеленского рассказали детали Видео
21:03
Малюська помогает "Юре Енакиевскому" контролировать рынок "Столичный" - СМИ
20:50
В России закатили истерику из-за требований ЕС и G7 освободить Навального Видео
20:45
Семь областей Украины призвали готовиться к дистанционке: названа причина Видео
20:33
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
20:21
"Мир не готов к следующей пандемии": Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз
20:19
СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к заказному убийству Фото Видео
20:03
С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки Фото
19:57
"Готовьтесь к большой крови": консулы Венгрии на Закарпатье получили угрозы расправой Видео
19:40
Отравителей Навального заподозрили в трех убийствах - Bellingcat
19:32
Каннский кинофестиваль перенесли: названа причина Видео
19:21
Появились результаты расследования о подпольной VIP-вакцинации Видео
19:14
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
19:01
Украину засыпает снегом: какие области оказались в опасности Видео
18:42
Беременная Даша Квиткова заболела коронавирусом
Реклама
18:36
Британия угрожает России новыми санкциями: за что хотят наказать Видео
18:29
Снежный "апокалипсис": в Одессе ученикам разрешили не ходить в школу Видео
18:26
Судьба Северного потока-2: у Лаврова раскритиковали США и обратились к Евросоюзу Видео
18:23
Дата поставки вакцины от коронавируса в Украину неизвестна - Ляшко Видео
17:57
СМИ обнародовали неожиданные детали об избитом в Париже украинце и его матери Видео
17:57
Врач поведал, из-за чего чаще всего умирают пациенты с коронавирусом Видео
17:56
Мужчина получил прививку от коронавируса и скончался Видео
17:41
Скандал в ресторане Чачапури в Киеве: полиция ворвалась в заведение и оштрафовала повара из-за маски Видео
17:35
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
17:34
10 главных привычек женщин, которые всегда в форме Видео
17:32
Лекарственная зрада: россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V Видео
17:16
Синоптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы Видео
17:12
Шнуров подал в суд на Пригожина за угрозы расправой
17:10
Невероятный хумус — простой и классический рецепт Видео
16:51
В украинской разведке спрогнозировали, как повлияет на Россию болезнь Путина Видео
16:35
Отмена законов, популизм и хаос: грозит ли Украине закон о референдуме
16:29
Сергей Бабкин рассказал, когда на самом деле узнал о болезни глаз
16:26
Зеленский передумал распускать КСУ: из Рады отозвана законодательная инициатива Видео
16:13
Лишение права на голос и санкции за паспорт страны-агрессора: в Украине планируют запустить двойное гражданство Видео
16:09
Правительство утвердило ипотеку под 7%: какие условия кредита Видео
Реклама
16:05
В мэрии Киева ответили, поднимут ли цену на проезд в метро Видео
16:01
Через WhatsApp распространяется новый вредоносный червь для Android - эксперты
15:32
Упражнение Кегеля: зачем оно нужно и как его делать Видео
15:28
Госзаказ на 666 тысяч: в детские библиотеки Украины разослали книги про однополую любовь Фото Видео
15:26
В Слуге народа придумали налог для Google и Microsoft
15:14
Посадки за ложь в е-декларациях: у Зеленского объявили о важном решении
15:13
Анастасия Волочкова бросила жениха перед свадьбой
14:57
Путин предупредил мир об угрозе борьбы "всех против всех" и рассказал о любви к Европе Видео
14:44
Вера Брежнева удалила "фирменную" родинку
14:31
Криклий исключил сворачивание реформы дипломирования моряков
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять