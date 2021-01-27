Состоялась новая встреча в нормандском формате: у Зеленского рассказали детали

Появились детали переговоров в нормандском формате / УНИАН

Сегодня состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны договорились встретиться вновь, чтобы продолжить консультации по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.

Сегодняшняя встреча советников нормандской четверки проходила в формате видеоконференции.

При этом в Офисе президента не рассказали, когда состоится следующая встреча на уровне советников.

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