У Путина сделали заявление в ответ на просьбу Зеленского по Донбассу

В графике Путина пока нет разговора с Зеленским - Песков / Фото Reuters

На данный момент российский глава государства Владимир Путин не планирует проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленскими. Разговор будет организован в том случае, если появится такая необходимость, заявил в понедельник, 29 марта, спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, в случае необходимости телефонный разговор Путина и Зеленского может быть достаточно быстро организован.

"В планах президента РФ Владимира Путина пока нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при необходимости контакт может быть оперативно организован", - подчеркнул Песков.Читайте такжеВ Кремле ответили на инициативу Зеленского о встрече с Путиным

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