У Путина сделали заявление в ответ на просьбу Зеленского по Донбассу

В Кремле назвали условие переговоров Путина и Зеленского.
На данный момент российский глава государства Владимир Путин не планирует проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленскими. Разговор будет организован в том случае, если появится такая необходимость, заявил в понедельник, 29 марта, спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря российского президента, в случае необходимости телефонный разговор Путина и Зеленского может быть достаточно быстро организован.
"В планах президента РФ Владимира Путина пока нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при необходимости контакт может быть оперативно организован", - подчеркнул Песков.Читайте такжеВ Кремле ответили на инициативу Зеленского о встрече с Путиным
Ситуация на Донбассе
- Российско-террористические войска 26 марта устроили обстрел украинских позиций вблизи Шумов. Погибли четверо украинских военных. Двое получили ранения.
- Президент Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных и призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить серьезные усилия к сохранению режима прекращения огня на Донбассе.
- Ранее Зеленский заявлял, что если новый саммит в рамках Нормандского формата не состоится, то он будет готов пойти на отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном.
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук считает, что встреча президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина действительно может состояться. По его мнению, такой сценарий вероятен в том случае, если не будет нового саммита в рамках нормандского формата.
Автор: Андрей Ганжа