На Донбассе обострение, погибли украинские военнослужащие

Украина понесла потери на Донбассе / УНИАН

На Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли.

Как сообщают в ООС, пророссийские боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов.

Обстрел велся из запрещенных минометов калибра 82 миллиметров, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - заявили в штабе.

Сообщается, что в ответ на обстрел со стороны оккупантов украинские военные открыли огонь.

Украинская сторона уже уведомила об инциденте представителей ОБСЕ через Совместный центр контроля и координации.

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Из-за обострения под Шумами украинская делегация в ТКГ собирается на срочное заседание.

Как сообщают в украинской делегации в ТКГ, конкретные решения и официальную позицию делегация обещает сообщить через несколько часов.

Кроме того, делегация выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, которые отдали свою жизнь за Украину.

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