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На Донбассе обострение, погибли украинские военнослужащие

26 марта 2021, 17:02
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В результате обстрелов на Донбассе погибли четверо военнослужащих Объединенных сил.

ВСУ
Украина понесла потери на Донбассе / УНИАН

На Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли.

Как сообщают в ООС, пророссийские боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов.

Обстрел велся из запрещенных минометов калибра 82 миллиметров, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - заявили в штабе.

Сообщается, что в ответ на обстрел со стороны оккупантов украинские военные открыли огонь.

Украинская сторона уже уведомила об инциденте представителей ОБСЕ через Совместный центр контроля и координации.

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Из-за обострения под Шумами украинская делегация в ТКГ собирается на срочное заседание.

Как сообщают в украинской делегации в ТКГ, конкретные решения и официальную позицию делегация обещает сообщить через несколько часов.

Кроме того, делегация выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, которые отдали свою жизнь за Украину.

Война на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
  • Украина стоит на позиции, что возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, заявил в интервью немецким СМИ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
  • Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

боевики война на Донбассе ООС Украина
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