Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс / УНИАН

Украина стоит на позиции, что возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, заявил в интервью немецким СМИ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы строго настаиваем на восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, но исключительно политико-дипломатическим путем. Главное - вернуть наших граждан, которые вынуждены жить под оккупацией. Дело не только в части нашей территории. В настоящее время Украина не видит иного способа решения этого военного конфликта, кроме дипломатических переговоров, особенно в формате Нормандии. Президент Украины Владимир Зеленский прилагает все усилия для этого", - сказал Шмыгаль в интервью изданию Bild.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что главное - вернуть наших граждан, которые вынуждены жить под оккупацией.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее: