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Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс

20 марта 2021, 13:06
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Премьер-министр Украины подчеркнул, что главное - вернуть наших граждан, которые вынуждены жить под оккупацией.

Донбасс,война
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс / УНИАН

Украина стоит на позиции, что возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, заявил в интервью немецким СМИ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы строго настаиваем на восстановлении нашей территориальной целостности, включая Крым, но исключительно политико-дипломатическим путем. Главное - вернуть наших граждан, которые вынуждены жить под оккупацией. Дело не только в части нашей территории. В настоящее время Украина не видит иного способа решения этого военного конфликта, кроме дипломатических переговоров, особенно в формате Нормандии. Президент Украины Владимир Зеленский прилагает все усилия для этого", - сказал Шмыгаль в интервью изданию Bild.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что главное - вернуть наших граждан, которые вынуждены жить под оккупацией.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия и боевики "ЛДНР" заблокировали переговорный процесс в рамках ТКГ. Если Россия стремится к миру на востоке Украины, Москва должна согласиться с урегулированием конфликта на базе мирного плана по Донбассу.

война на Донбассе новости Украины Денис Шмыгаль
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