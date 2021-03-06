Кравчук объявил об ультиматуме по Донбассу и сделал предупреждение РФ

Никто не предоставлял Москве функцию наблюдателя на Донбассе, сказал Леонид Кравчук.
Россия не стремится к урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе и блокирует переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы. Москва позиционирует себя наблюдателем конфликта, однако таких полномочий россиянам не предоставляли. Если ситуация будет развиваться в таком же направлении и в дальнейшем, придется идти на радикальные шаги, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
По его словам, переговорный процесс происходит без изменений. Россия не предлагает конструктивных вариантов разрешения ситуации и считает себя наблюдателем, а не участником конфликта на востоке Украины.
"Ситуация движется по кругу, никаких конструктивных предложений со стороны России нет. Она продолжает занимать странную позицию. Она считает, что выполняет какую-то странную функцию, а именно, что она наблюдатель. Хотя никто ей таких поручений, таких полномочий не давал", - рассказал Кравчук.Читайте такжеУ Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе
Как утверждает первый президент Украины, если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
"Если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - сказал украинский переговорщик.
Также он добавил, что сейчас украинская делегация в ТКГ рассматривает варианты, в рамках которых Киев может предложить какие-либо изменения на основе существующих договоренностей по Донбассу. Россия по-прежнему не стремится к установлению мира в регионе.
"Наша делегация сейчас думает над тем, какие возможно внести предложения на базе тех договоренностей, которые есть, но, к сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине
Ситуация на Донбассе
- "Народная милиция ДНР" 3 марта выпустила заявление о том, что боевикам разрешили открывать "упреждающий огонь" по позициям украинских войск на Донбассе.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что данные действия сигнализируют о попытке России в одностороннем порядке выйти из договора о перемирии на Донбассе. Кроме того, такие шаги подрывают выполнение Минских соглашений.
- Глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов обвинил Украину в нарушении режима перемирия на Донбассе и сказал, что Киев якобы провоцирует эскалацию конфликта.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что на заседании переговорной группы представители боевиков "ЛДНР" формально отказались выходить из режима прекращения огня на Донбассе.