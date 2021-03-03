Грызлов разразился обвинениями в адрес Украины из-за Донбасса

В России утверждают, что Украина готовится к эскалации войны на Донбассе / УНИАН

Председатель российской делегации в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня. Он утверждает, что Киев якобы стягивает войска и военную технику в жилые районы и нарушает все договоренности, провоцируя усиление боевых действий, сообщает РИА Новости.

В частности, по итогам переговоров ТКГ в формате видеоконференции, которые состоялись в среду, 3 марта, Грызлов заявил, что именно Киев должен вернуться к соблюдению режима перемирия на Донбассе.

Он обвиняет Киев в целенаправленном нарушении договоренностей по прекращению огня, что, дескать, подтверждают наблюдатели. Украина якобы стягивает войска и военную технику в жилые кварталы.

"Участники обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения – это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти. Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах", - сказал Грызлов.Читайте такжеКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу

При этом, согласно официальной позиции российское делегации в ТКГ по Донбассу, якобы действия Киева привели к срыву договоренностей и провокации усиления боевых действий в регионе.

"Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта", - подчеркнул Грызлов.

Ситуация на Донбассе