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Грызлов разразился обвинениями в адрес Украины из-за Донбасса

3 марта 2021, 19:22

Москва обвиняет Киев в срыве договоренностей о перемирии на Донбассе.

Россия, Украина
В России утверждают, что Украина готовится к эскалации войны на Донбассе / УНИАН

Председатель российской делегации в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня. Он утверждает, что Киев якобы стягивает войска и военную технику в жилые районы и нарушает все договоренности, провоцируя усиление боевых действий, сообщает РИА Новости.

В частности, по итогам переговоров ТКГ в формате видеоконференции, которые состоялись в среду, 3 марта, Грызлов заявил, что именно Киев должен вернуться к соблюдению режима перемирия на Донбассе.

Он обвиняет Киев в целенаправленном нарушении договоренностей по прекращению огня, что, дескать, подтверждают наблюдатели. Украина якобы стягивает войска и военную технику в жилые кварталы.

"Участники обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения – это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти. Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах", - сказал Грызлов.Читайте такжеКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу

При этом, согласно официальной позиции российское делегации в ТКГ по Донбассу, якобы действия Киева привели к срыву договоренностей и провокации усиления боевых действий в регионе.

"Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта", - подчеркнул Грызлов.

Ситуация на Донбассе

  • Российские гибридные войска "ДНР" в среду, 3 марта, опубликовали заявление о том, что они намерены вести "упреждающий огонь" по силам ВСУ на Донбассе.
  • Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович в ответ заявил, что подобные слова можно трактовать как давление на Киев. Более того, это означает выход боевиков из договоренностей по перемирию на Донбассе. Незаконные вооруженные формирования ожидают проблемы, так как договор о перемирии был достигнут в Нормандском формате при участии Берлина, Парижа и ОБСЕ.
  • Позже появилось официальное заявление украинской делегации в ТКГ. Главный переговорщик Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сказал, что ситуация сигнализирует о попытке России выйти из режима перемирия в одностороннем порядке и ставит под угрозу выполнение Минских соглашений.

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