"Мало им не покажется": у Зеленского заявили о срыве "ЛДНР" договора по Донбассу

Боевики "ЛДНР" фактически вышли из соглашения по перемирию, сказал Алексей Арестович.
Российские незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" в своем заявлении о намерении вести "упреждающий огонь" по силам ООС на Донбассе фактически вышли из договора о перемирии в зоне конфликта. Они нарушили договоренности, достигнутые в рамках Нормандского формата. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уже готовит заявление Украины по сложившейся ситуации, сказал спикер переговорной делегации Киева Алексей Арестович в комментарии Liga.net.
По его словам, опубликованное представителями боевиков сообщение о намерении санкционировать огонь в сторону позиций украинской армии свидетельствует о давлении на Украину. Если эта информация соответствует их реальным планам, то такая ситуация обернется им проблемами, так как это фактический выход из соглашения о перемирии, которое было зафиксировано на уровне Нормандского формата.
Киев поставит на рассмотрение данный вопрос на заседании Трехсторонней контактной группы. Председатель украинской делегации Леонид Кравчук уже готовит заявление Киева.Читайте такжеУ Кравчука заявили о критической ситуации переговоров по Донбассу
"Если они действительно отдали такое распоряжение, то это говорит о том, что они вышли из соглашения о прекращении огня. А раз они вышли из соглашения о прекращении огня, то мало им не покажется, потому что это сорванное соглашение на уровне нормандского формата. Это не против Украины выступит, а против Франции и Германии, ОБСЕ. Поэтому всерьез мы это не рассматриваем. Сегодня поставим вопрос на заседании ТКГ и посмотрим по результатам, что будет. Кравчук готовит заявление", - подчеркнул Арестович.
Ситуация на Донбассе
- 2 марта представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш сказал, что представитель ОБСЕ в ходе заседания переговорной группы агитировал за рассмотрение "плана ОРДЛО" по Донбассу и фактически допустил нарушение Минских соглашений.
- Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Киев пытается решить гуманитарные вопросы на Донбассе, однако Россия блокирует украинские инициативы. Он призвал ЕС к давлению на Москву с целью дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта на востоке Украины.
- 3 марта глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в последнее время стало больше нарушений режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Это связано с более решительными действиями Украины на политическом фронте. Россия реагирует на давление со стороны украинского государства и Запада.