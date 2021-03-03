"Мало им не покажется": у Зеленского заявили о срыве "ЛДНР" договора по Донбассу

Заявление боевиков "ЛДНР" о срыве перемирия будет рассмотрено на заседании ТКГ - Арестович / УНИАН

Российские незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" в своем заявлении о намерении вести "упреждающий огонь" по силам ООС на Донбассе фактически вышли из договора о перемирии в зоне конфликта. Они нарушили договоренности, достигнутые в рамках Нормандского формата. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уже готовит заявление Украины по сложившейся ситуации, сказал спикер переговорной делегации Киева Алексей Арестович в комментарии Liga.net.

По его словам, опубликованное представителями боевиков сообщение о намерении санкционировать огонь в сторону позиций украинской армии свидетельствует о давлении на Украину. Если эта информация соответствует их реальным планам, то такая ситуация обернется им проблемами, так как это фактический выход из соглашения о перемирии, которое было зафиксировано на уровне Нормандского формата.

Киев поставит на рассмотрение данный вопрос на заседании Трехсторонней контактной группы. Председатель украинской делегации Леонид Кравчук уже готовит заявление Киева.Читайте такжеУ Кравчука заявили о критической ситуации переговоров по Донбассу

"Если они действительно отдали такое распоряжение, то это говорит о том, что они вышли из соглашения о прекращении огня. А раз они вышли из соглашения о прекращении огня, то мало им не покажется, потому что это сорванное соглашение на уровне нормандского формата. Это не против Украины выступит, а против Франции и Германии, ОБСЕ. Поэтому всерьез мы это не рассматриваем. Сегодня поставим вопрос на заседании ТКГ и посмотрим по результатам, что будет. Кравчук готовит заявление", - подчеркнул Арестович.

Ситуация на Донбассе