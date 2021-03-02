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Зеленский рассказал о деструктивной позиции России по Донбассу

2 марта 2021, 17:05
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Президент заявил о деструктивной позиции России в вопросе открытия КПВВ на Донбассе.

Зеленский
Зеленский заявил, как хочет добиться мира на Донбассе / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что желание Украины открыть КПВВ на Донбассе наталкивается на деструктивную позицию Российской Федерации.

"В свою очередь Украина делает все возможное, чтобы наши граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях, чувствовали максимальную поддержку государства. Наши усилия по строительству этого КПВВ — КПВВ Счастье были направлены на то, чтобы украинцы на временно оккупированных территориях сохраняли надежные, удобные и безопасные каналы связи с Родиной. К сожалению, эти устремления украинской стороны наталкиваются на деструктивную позицию Российской Федерации", — сказал Зеленский во время визита на КПВВ Счастье в Луганской области.

По словам президента, Россия, которая так давно настаивала на открытии пункта пропуска Счастье продолжает блокировать работу КПВВ. Зеленский также добавил, что подобная ситуация наблюдается и в Золотом.

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"Нет беспрепятственного допуска гуманитарных организаций к пострадавшему населению и незаконно удерживаемым лицам", — отметил президент.

Он добавил, что такой подход является негуманным, неприемлемым и деструктивным.

По словам Зеленского, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем.

"Я буду благодарен за дальнейшую мобилизация давления ЕС и его государств-членов на Россию. Как никто другой, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, и мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров ради стабильности и безопасности в Украине и на Европейском континенте", - заявил президент.

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Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред:

  • Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации на Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
  • Обострение ситуации на Донбассе связано с санкциями в отношении кума главы Кремля Владимира Путина - Виктора Медведчука, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

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