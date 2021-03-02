Зеленский рассказал о деструктивной позиции России по Донбассу

Зеленский заявил, как хочет добиться мира на Донбассе / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что желание Украины открыть КПВВ на Донбассе наталкивается на деструктивную позицию Российской Федерации.

"В свою очередь Украина делает все возможное, чтобы наши граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях, чувствовали максимальную поддержку государства. Наши усилия по строительству этого КПВВ — КПВВ Счастье были направлены на то, чтобы украинцы на временно оккупированных территориях сохраняли надежные, удобные и безопасные каналы связи с Родиной. К сожалению, эти устремления украинской стороны наталкиваются на деструктивную позицию Российской Федерации", — сказал Зеленский во время визита на КПВВ Счастье в Луганской области.

По словам президента, Россия, которая так давно настаивала на открытии пункта пропуска Счастье продолжает блокировать работу КПВВ. Зеленский также добавил, что подобная ситуация наблюдается и в Золотом.

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"Нет беспрепятственного допуска гуманитарных организаций к пострадавшему населению и незаконно удерживаемым лицам", — отметил президент.

Он добавил, что такой подход является негуманным, неприемлемым и деструктивным.

По словам Зеленского, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем.

"Я буду благодарен за дальнейшую мобилизация давления ЕС и его государств-членов на Россию. Как никто другой, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, и мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров ради стабильности и безопасности в Украине и на Европейском континенте", - заявил президент.

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