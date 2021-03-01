В ТКГ раскрыли планы России по привлечению миротворцев на Донбасс

Российская сторона не желает выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, считают в ТКГ.
Россия вознамерилась легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе. Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила в связи с этим ноту о провокационных действиях оккупационных сил в СММ ОБСЕ, сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
"В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как "... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины", - сообщили в ТКГ.
По информации украинской стороны, 27 февраля на позициях одного из подразделений была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев. При этом сообщается, что такая оценка была дана якобы представителям СММ ОБСЕ.
"Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня", - особо отметили в ТКГ.
Украинская сторона заявила, что данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации на Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
- Обострение ситуации на Донбассе связано с санкциями в отношении кума главы Кремля Владимира Путина - Виктора Медведчука, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.