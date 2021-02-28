Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести / УНИАН

Без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского форматов нельзя добиться каких-либо успехов в войне на Донбассе, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Он также выступил за то, чтобы перенести минские переговоры в другую страну, так как в Беларуси власть в руках диктатора.

"По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского форматов мы не сможем добиться каких-либо успехов в войне на Донбассе. Вот, возьмите комплекс мероприятий. Те, которые утверждены и одобрены Советом безопасности ООН. 9-й пункт - сначала выборы, потом безопасность и границы. Но мы взрослые люди. Есть война. Можно ли в это время провести выборы? Ну как? Туда приехать? Они стреляют. Вот таких пунктов там немало. Надо изменить. Сначала надо вопрос безопасности решить. Решить вопрос границы, чтобы никто туда не лазил, как к себе за забор. А тогда решать политические вопросы. То есть нельзя начинать с политических вопросов", - сказал Кравчук в интервью DW.

Он также отметил, что, по его мнению, переговоры в нормандском формате были бы более эффективными, если бы к ним присоединились США.

В этом контексте первый президент напомнил, что первые такие встречи начинались в Женеве, где среди присутствующих был госсекретарь США.

По мнению Кравчука, переговоры в нормандском формате можно проводить в Женеве или Париже, а минские нужно перенести.

"Нельзя проводить (переговоры - ред.) в стране, зависимой от России на 100 процентов. Стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Оно не стыкуется. Выбрать место для переговоров", - отметил Кравчук.

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