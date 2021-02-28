УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести

28 февраля 2021, 13:22

Переговоры в нормандском формате были бы более эффективными, если бы к ним присоединились США, убежден первый президент Украины.

Кравчук
Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести / УНИАН

Без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского форматов нельзя добиться каких-либо успехов в войне на Донбассе, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Он также выступил за то, чтобы перенести минские переговоры в другую страну, так как в Беларуси власть в руках диктатора.

"По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского форматов мы не сможем добиться каких-либо успехов в войне на Донбассе. Вот, возьмите комплекс мероприятий. Те, которые утверждены и одобрены Советом безопасности ООН. 9-й пункт - сначала выборы, потом безопасность и границы. Но мы взрослые люди. Есть война. Можно ли в это время провести выборы? Ну как? Туда приехать? Они стреляют. Вот таких пунктов там немало. Надо изменить. Сначала надо вопрос безопасности решить. Решить вопрос границы, чтобы никто туда не лазил, как к себе за забор. А тогда решать политические вопросы. То есть нельзя начинать с политических вопросов", - сказал Кравчук в интервью DW.

Он также отметил, что, по его мнению, переговоры в нормандском формате были бы более эффективными, если бы к ним присоединились США.

В этом контексте первый президент напомнил, что первые такие встречи начинались в Женеве, где среди присутствующих был госсекретарь США.

По мнению Кравчука, переговоры в нормандском формате можно проводить в Женеве или Париже, а минские нужно перенести.

"Нельзя проводить (переговоры - ред.) в стране, зависимой от России на 100 процентов. Стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Оно не стыкуется. Выбрать место для переговоров", - отметил Кравчук.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации на Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
  • Обострение ситуации на Донбассе связано с санкциями в отношении кума главы Кремля Владимира Путина - Виктора Медведчука, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

война на Донбассе Минские переговоры нормандские переговоры Леонид Кравчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробностиВ офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробности В Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по ДонбассуВ Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по Донбассу До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизмДо 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм Зеленский запустил процесс возвращения Крыма в УкраинуЗеленский запустил процесс возвращения Крыма в Украину Кравчук объяснил причину провала планов Зеленского по ДонбассуКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

13:27
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство
13:22
Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести Видео
13:15
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
12:51
Лавров разразился обвинением в адрес Украины и призвал Европу к действиям Видео
12:50
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
Реклама
12:48
Агентство Fitch спрогнозировало развитие экономики Украины и инфляцию Видео
12:22
В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий
12:08
В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2 Видео
11:53
Ученые заново оценили риск передачи коронавируса через поверхности Видео
11:22
Чехия из-за критической ситуации с COVID-19 попросила у Путина вакцину Видео
11:09
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
10:28
От COVID-19 нужно будет прививаться регулярно - разработчик вакцины Видео
10:11
Что происходит с рейтингом Владимира Зеленского мнение
10:10
Зима напоследок решила щедро притрусить Украину мокрым снегом Видео
09:30
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
09:09
Гороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая роль Видео
09:06
Возросло число жертв жуткого пожара в городской больнице Черновцов Видео
08:45
В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2 Видео
08:43
В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19 Видео
08:25
Деление человечества на избранных уже началось мнение
Реклама
07:54
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
07:23
Обострение на Донбассе связано с санкциями против кума Путина - Кравчук Видео
06:24
В моду на весну-лето вернулись женские жилеты неописуемой красоты Фото Видео
06:01
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
05:24
Крым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат Видео
04:49
В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским Видео
04:30
Кравчук объяснил идею нового референдума по Крыму и Донбассу Видео
04:00
Киев оживился на донбасском направлении из-за США – эксперт
03:27
Дипломат объяснил, почему Пашинян не удержится у власти в Армении Видео
02:58
На Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу Видео
02:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
01:58
Стало известно, где в России будет сидеть Навальный Видео
01:30
У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Видео
01:02
В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО Видео
00:17
В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя Видео
27 февраля, суббота
23:57
Трагедия в больнице Черновцов: появились новые подробности Видео
23:28
Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca Видео
23:04
В СИЗО, где удерживают активиста Стерненко, вспыхнул пожар Видео
22:30
В ГСЧС подсчитали, сколько туристов спасли в Карпатах с начала года
22:14
Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен Видео
Реклама
21:52
"Финансируют тирана": в Литве резко высказались о Северном потоке-2 Видео
21:32
Кравчук подловил Россию на лжи по вопросу Донбасса и Крыма Видео
21:23
На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев Видео
21:14
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:04
Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться Видео
21:02
СМИ выяснили стоимость шикарного дворца Пугачевой и Галкина
20:48
Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Видео
20:31
Эксперт предрек Крымскому мосту печальную участь Видео
20:18
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
20:04
Разборки и стрельба: в "Де Резорт Девелопмент" отреагировали на инцидент возле стройки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять