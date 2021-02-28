Обострение на Донбассе связано с санкциями против кума Путина - Кравчук

Кравчук назвал главную причину обострения ситуации на Донбассе / УНИАН

Обострение ситуации на Донбассе связано с санкциями в отношении кума главы Кремля Владимира Путина - Виктора Медведчука, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. По его словам, Украина начала активно действовать.

"Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать, что Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы и их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. То есть они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу. Плюс, как Европа оценила действия России, ситуация с "Северным потоком-2", выступления Байдена и его команды. Они поняли, что ситуация не в их пользу и начали показывать, что они также имеют силу и могут что-то сделать", - сказал Кравчук в интервью DW.

В то же время первый президент подчеркнул, что считать обострение на Донбассе прямой местью России за санкции в отношении Медведчука нельзя.

"Я не думаю. Это - не месть. Потому что они никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть "под Россией", никогда. Этот тезис никто не отменял. Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

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Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации на Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.

Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что лучшим вариантом разрешения конфликта является силовое освобождение оккупированных территорий Донбасса. Однако Киев не может пойти на такой шаг из-за ядерного статуса России.

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