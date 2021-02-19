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Кравчук раскрыл план "Б" по Донбассу

19 февраля 2021, 08:38
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Необходимо заставить Россию прекратить агрессию, потому что война в Украине не прекратится, если там считают, что у нас "воюют сами с собой".

Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.

"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже год. Думаю, что основой должно быть одно – признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", – заявил политик в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

Кравчук уверен, что необходимо заставить Россию прекратить агрессию, потому что война в Украине не прекратится, если там считают, что у нас "воюют сами с собой".

"Любая война не прекратится в Украине, если они считают, что мы воюем сами с собой. Они даже договорились до того, что мы оккупировали сами себя. То есть прекращение войны означает давление на Россию всеми, мировым сообществом, чтобы они остановили агрессию против Украины", – подчеркнул Кравчук.

По его словам, сегодня в Европе и США "люди трезвеют, видят, чем является Россия и политика Кремля на самом деле, поэтому они организуются для того, чтобы помочь Украине – серьезно и капитально".

Первый президент Украины добавил, что для завершения войны внутри страны не должно быть враждебной пропаганды, а из власти должна быть вычищена "пятая колонна", нужна дисциплина и порядок.

"Любые отклонения от закона или попытка обойти его, небрежность или принятие вредных решений должны наказываться. Должна быть железная дисциплина всех и вся", – заявил Кравчук.

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